НовостиОбщество10 мая 2026 6:02

В Самарской области осудили женщину за фиктивную регистрацию иностранных граждан

Жительница Красноярского района фиктивно зарегистрировала 15 иностранных граждан
Роман ГЕРАСЬКОВ
Женщину оштрафовали на 200 000 рублей

Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

В Самарской области осудили женщину, которая в течение прошлого года незаконно поставила на миграционный учет 15 иностранных граждан, зная, что такое количество человек в помещении проживать не может.

«В ходе проверки установлено, что более десятка человек зарегистрированы в одном доме и по месту регистрации не проживают. Собственница жилища призналась, что фиктивно зарегистрировала у себя 15 иностранных граждан», - сказано в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

В процессе судебного заседания женщину свою вину признала и раскаялась. С учетом всех обстоятельств суд назначил ей штраф в размере 200 000 рублей.