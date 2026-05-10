В Самарской области осудили женщину за фиктивную регистрацию иностранных граждан

Женщину оштрафовали на 200 000 рублей Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

В Самарской области осудили женщину, которая в течение прошлого года незаконно поставила на миграционный учет 15 иностранных граждан, зная, что такое количество человек в помещении проживать не может.

«В ходе проверки установлено, что более десятка человек зарегистрированы в одном доме и по месту регистрации не проживают. Собственница жилища призналась, что фиктивно зарегистрировала у себя 15 иностранных граждан», - сказано в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

В процессе судебного заседания женщину свою вину признала и раскаялась. С учетом всех обстоятельств суд назначил ей штраф в размере 200 000 рублей.