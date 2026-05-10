В Самаре водитель мопеда врезался в припаркованный автомобиль

Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

В ночь на 9 мая в Самарском районе областного центра один мужчина на мопеде врезался в припаркованную машину. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

«В 01:40 напротив д. 14 по ул. Фрунзе водитель мопеда Strong в направлении ул. Крупской. В пути следования мужчина не выбрал безопасную скорость движения и допустил наезд на припаркованный автомобиль Citroen», - говорится в сообщении.

Мужчина был госпитализирован с места дорожно-транспортного происшествия. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.