В Самаре иномарка вылетела в кювет

Утром 9 мая в Челно-Вершинском районе Самарской области автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

«Примерно в 05:45 на 6,73 км а/д «Урал - Челно-Вершины - Шентала» водитель BAIC U5 PLUS нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, не справился с управлением, допустил наезд на дорожный знак, после чего автомобиль опрокинулся в кювет», - сказано в сообщении.

В результате ДТП пострадал водитель и пассажирка. Мужчина отказался от госпитализации. Пассажирке назначили стационарное лечение.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов быть осторожнее на федеральных и загородных автодорогах, выбирать безопасный скоростной режим и дистанцию.