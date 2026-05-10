В матче «Акрон» - «Ростов» пройдет акция «Бессмертный полк»

Игроки, судьи и дети выйдут с портретами героев Великой Отечественной войны

С 1 по 11 мая на стадионах страны при проведении спортивных мероприятий пройдет акция «Бессмертный полк». Акцию в том числе поддержала Российская премьер-лига. 11 мая на «Солидарность Самара Арена» в рамках 29 тура РПЛ «Акрон» примет «Ростов».

«Игроки, судьи и дети, сопровождающие футболистов на поле, выйдут с портретами героев Великой Отечественной войны», - прокомментировали в пресс-службе тольяттинского клуба.

Болельщики могут прийти на игру с фотографиями своих ветеранов, а затем поднимать их в рамках тематического блока, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне.