НовостиОбщество10 мая 2026 10:37

В Самарской области велосипедист врезался в автомобиль

В Кировском районе велосипедист столкнулся с иномаркой
Роман ГЕРАСЬКОВ
Велосипедист был госпитализирован с места ДТП

Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

Вечером 9 мая в Кировском районе Самарской области в ДТП пострадал велосипедист. Мужчина врезался в иномарку. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

«В 18:00 в районе дома № 70 по Волжскому шоссе мужчина, управляя велосипедом, двигался со стороны ул. Демократической в направлении ул. Дальней. В пути следования водитель допустил наезд на стоящий на запрещающий сигнал светофора автомобиль HYUNDAI SANTA FE», - сказано в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

Велосипедист был госпитализирован с места ДТП. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.