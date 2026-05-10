с 11 по 15 мая в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности в связи с высокой пожарной опасностью лесов. Об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».

«В период с 11 по 15 мая 2026 местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов 4 класс», - сказано в сообщении.

МЧС России по Самарской области напоминает о важности соблюдения мер безопасности. Соблюдайте запрет на посещение лесов, не разводите костер, не поджигайте сухую траву, не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь различными пиротехническими изделиями, не оставляйте в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами материалы, не заезжайте в лес на автомобилях и мотоциклах.