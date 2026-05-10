Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 мая 2026 13:17

253 тысячи саженцев пополнили «Сад памяти» в Самарской области

Самарская область приняла участие в акции «Экологическое благополучие»
Роман ГЕРАСЬКОВ
Самарская область приняла участие в акции «Экологическое благополучие» Фото: Минприроды Самарской области

Самарская область приняла участие в акции «Экологическое благополучие» Фото: Минприроды Самарской области

Весной Самарская область присоединилась в седьмой раз международной акции в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». В регионе прошло более 100 мероприятий по посадке леса.

Одна из частей акции - «Сад памяти» в селе Крепость Кондурча Шенталинского района. Сюда в 1942 году эвакуировали 140 детей из блокадного Ленинграда. Местные жители ухаживают за деревьями, а также подсаживают новые. В этом году «Сад памяти» пополнили еще 253 тысячи саженцев.

Главным событие акции провели 10 апреля к 65-летию первого полета человека в космос. Суммарно в мероприятии приняли участие 600 человек, которые высадили свыше 38 тысяч сосен.