253 тысячи саженцев пополнили «Сад памяти» в Самарской области

Самарская область приняла участие в акции «Экологическое благополучие»

Весной Самарская область присоединилась в седьмой раз международной акции в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». В регионе прошло более 100 мероприятий по посадке леса.

Одна из частей акции - «Сад памяти» в селе Крепость Кондурча Шенталинского района. Сюда в 1942 году эвакуировали 140 детей из блокадного Ленинграда. Местные жители ухаживают за деревьями, а также подсаживают новые. В этом году «Сад памяти» пополнили еще 253 тысячи саженцев.

Главным событие акции провели 10 апреля к 65-летию первого полета человека в космос. Суммарно в мероприятии приняли участие 600 человек, которые высадили свыше 38 тысяч сосен.