В Самарской области пройдет концерт «В песне наша память»

Вход на концерт свободный Фото: минкульт Самарской области

13 мая в 18:30 в галерее «Новое пространство» Самарской областной библиотеки пройдет концерт «В песне наша память». В программу концерта войдут композиции о Великой Отечественной войне.

«Самарские музыканты воздадут должное подвигу советских солдат, которые отстояли свою Родину и защитили ее от фашизма», - прокомментировали в министерстве культуры Самарской области.

На мероприятии выступят: Анна Полякова, Людмила Антонова, Екатерина Андреева, Марина Антропова, Ангелина Татарова, Полина Ильченко, Александра Коренистова и Полина Зимовец. Аккомпанировать будет виртуозная пианистка Мария Захарченко, ведущей будет доцент кафедры фортепиано и музыковедения СГИК Анна Лазанчина, а художественным руководителем доцент кафедры вокального искусства СГИК Людмила Антонова.

Вход на концерт свободный.