В Самарской области пройдет концерт «В песне наша память»

13 мая в 18:30 в галерее «Новое пространство» Самарской областной библиотеки пройдет концерт «В песне наша память». В программу концерта войдут композиции о Великой Отечественной войне.
«Самарские музыканты воздадут должное подвигу советских солдат, которые отстояли свою Родину и защитили ее от фашизма», - прокомментировали в министерстве культуры Самарской области.
На мероприятии выступят: Анна Полякова, Людмила Антонова, Екатерина Андреева, Марина Антропова, Ангелина Татарова, Полина Ильченко, Александра Коренистова и Полина Зимовец. Аккомпанировать будет виртуозная пианистка Мария Захарченко, ведущей будет доцент кафедры фортепиано и музыковедения СГИК Анна Лазанчина, а художественным руководителем доцент кафедры вокального искусства СГИК Людмила Антонова.
Вход на концерт свободный.