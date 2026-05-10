Самарская область примет международный турнир по греко-римской борьбе

В турнире примут участие спортсмены из восьми стран

С 5 по 6 июня 2026 года в Самаре во Дворце спорта имени Высоцкого пройдут международные соревнования среди юношей до 17 лет по греко римской борьбе «Новая высота». Об этом сообщили в министерстве спорта Самарской области.

«Турнир посвящен памяти заслуженного строителя России, мецената Игоря Найвальта. В Самару приедут борцы из восьми стран: Абхазия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Россия», - сказано в сообщении.

Спортсмены поборются за возможность войти в состав сборной России, а также принять участие в первенстве мира.

Турнир пройдет при поддержке федерального партийного проекта «Выбор сильных».