Александр Бастрыкин потребовал доклад о смерти мужчины в Самаре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал руководителя регионального управления СК Павла Олейника доклад о причинах задержки расследования смерти мужчины в пгт Волжский в Самаре.

В приемную главы Следственного комитета обратилась женщина. Она рассказала, что ее муж в августе 2025 года работал монтажником на объекте в зоне линии электропередач. Машинист автокрана допустил столкновение металлической конструкции с проводами. Муж заявительницы получил удар током и скончался.

По данным СУ СК России по Самарской области еще в сентябре 2025 года было возбуждено уголовное дело. Однако до сих пор никто не был привлечен к ответственности.