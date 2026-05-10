В Самаре ликвидировали организацию, которая занималась реформами транспорта

В Самарской области была ликвидирована автономная некоммерческая организация «Самара. Транспорт, комфортный для жизни». Об этом стало известно из сообщения на официальном портале правительства области.

АНО было создано Министерством транспорта осенью 2025 года для проведения реформ и внедрения инновационных технологий в сфере транспорта.

Однако АНО не просуществовало и года. В четверг правительство Самарской области издало постановление о ликвидации организации. Причины не разглашаются.