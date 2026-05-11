НовостиОбщество11 мая 2026 9:06

В Самаре утвердили границы четырех объектов культурного наследия

В ГИООКН Самарской области издали приказ об утверждении границ четырех объектов культурного наследия
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В список вошел жилой дом на даче почетного гражданина города А. А. Титова

Фото: Яндекс.Карты.

В Самаре утвердят границы четырех объектов культурного наследия. Соответствующий приказ подготовили в ГИООКН Самарской области 4 мая 2026 года.

Согласно документу, в список вошли: дом А.А. Титова и дача купца В.Н. Башкирова, дача купца В.М. Сурошникова, а также загородный ресторан. Все объекты расположены на территории санатория ПриВо «Волга».

Отмечается, что в границах объектов разрешен ремонт, реставрация, консервация, благоустройство без изменения особенностей. Объект также можно приспособить для современного использования.

В списке запретов оказались снос, хозяйственная деятельность, создающая угрозы повреждения, установка кондиционеров, антенн и других технических устройств, размещение капитальных объектов, вырубка зеленых насаждений.