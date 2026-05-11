9-летняя девочка попала под колеса автомобиля в Самарской области

Ребенок шел по обочине. Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал ребенок. 9-летняя девочка угодила под колеса вазовской «десятки». Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

ДТП произошло вечером 10 мая в селе Новый Буян Красноярского района. В 18:20 21-летняя девушка ехала по улице Кооперативной в сторону улицы Горной. Около дома №155 она сбила 9-летнюю девочку, которая шла по обочине во встречном направлении.

В результате происшествия девочка получила повреждения. Ее доставили в больницу. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства ДТП.

Всего за минувшие сутки в Самарской области произошло четыре аварии. Пострадали четыре человека, в том числе несовершеннолетний.