Самарцам напомнили правила регистрации маломерных судов

Жителям Самарской области рассказали о правилах регистрации маломерных судов при покупке или продажи. Памятку подготовили в МЧС.

По данным ведомства, при продаже судна снимать его с учета не нужно. Новый собственник регистрирует его на себя на основании договора купли-продажи. Договор нужно отнести для регистрации в ГИМС МЧС России. В случае, если на судне установлен двигатель, потребуется документ на него.

Перед покупкой судно можно проверить на юридическую чистоту на портале Госуслуг. Там есть информация о дате регистрации в реестре маломерных судов, сведения об ограничениях или обременениях при их наличии.

Напомним, маломерное судно в длину не превышает 20 метров. На его борту могут одновременно находиться 12 человек.