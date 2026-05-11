Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 мая 2026 10:28

Самарцам напомнили правила регистрации маломерных судов

В МЧС рассказали, как регистрировать маломерные суда при продаже
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В ведомстве озвучили самые важные правила регистрации.

В ведомстве озвучили самые важные правила регистрации.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Самарской области рассказали о правилах регистрации маломерных судов при покупке или продажи. Памятку подготовили в МЧС.

По данным ведомства, при продаже судна снимать его с учета не нужно. Новый собственник регистрирует его на себя на основании договора купли-продажи. Договор нужно отнести для регистрации в ГИМС МЧС России. В случае, если на судне установлен двигатель, потребуется документ на него.

Перед покупкой судно можно проверить на юридическую чистоту на портале Госуслуг. Там есть информация о дате регистрации в реестре маломерных судов, сведения об ограничениях или обременениях при их наличии.

Напомним, маломерное судно в длину не превышает 20 метров. На его борту могут одновременно находиться 12 человек.