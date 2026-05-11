Вячеслав Федорищев рассказал о состоянии пострадавшего при атаке БЛПА самарца

6 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев навестил самарца, который пострадал при атаке БЛПА. Сейчас он находится в больнице им. Середавина. Глава региона рассказал о самочувствии мужчины.

«Сейчас его состояние, по словам врачей, тяжелое, но стабильное. Реаниматологи работают командой вместе с хирургами, все необходимые препараты и аппаратура в больнице есть», - пояснил губернатор.

Мужчина пострадал 23 апреля 2026 года. Происшествие случилось на улице Демократической. Самарец в тот момент находился на остановке, ждал трамвай. Его сразу доставили в больницу.

Повреждения в тот день получили еще несколько человек, но они уже пошли на поправку и сейчас находятся дома.