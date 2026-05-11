Новая школа с бассейном появится в Красноглинском районе Самары

Новая школа появится в границах улицы Ветвистой и Березового проезда в Самаре. Она появится в рамках программы комплексного развития территорий неподалеку от Вертолетки.

Школа будет рассчитана на 525 мест. Здесь также появится детский сад на 230 мест.

В рамках проекта КРТ застройщик также должен будет расселить и снести старые дома. На их месте появится новостройки. Завершить строительство планируется к 2032 году.

Напомним, программа комплексного развития территорий также будет реализована в границах улицы Батайской, проезда Крайний и внутриквартальных проездов 2-го и 3-го кварталов. На участке площадью 10,67 гектара могут появиться высотки-башни. На проект КРТ отводят семь лет, но предельным сроком реализации указали 10 лет со дня заключения договора. Правда, окончательные сроки строительства пока не утверждены.