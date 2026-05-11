В Самаре установят памятник школьнице, погибшей от упавшего дерева

Родные 13-летней девочки, погибшей от упавшего в Волгаре дерева, выразили благодарность самарцам за помощь и материальную поддержку. Их обращение опубликовал самарский общественник Константин Поколодин.

«Мы еще раз убедились, что в Волгаре живут хорошие и порядочные люди. Часть собранных денег передали семье подружки нашей внучки, которая пострадала и сейчас находится в больнице. Остальные деньги уйдут на установку памятника нашей внучке», — поделился дедушка школьницы Сергей.

Напомним, трагедия произошла 27 апреля 2026 года. Из-за сильного порыва ветра упало дерево на улице Нижнегородской. В тот момент рядом проходили две школьницы. Старшая из них погибла на месте, вторую с различными травмами увезли в больницу.