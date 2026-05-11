120 жителей Самары получили высший балл на «Тотальном диктанте»

6 мая в Самаре подвели итоги «Тотального диктанта». Жители областной столицы продемонстрировали впечатляющий результат — 120 человек написали текст на «отлично». Всего участие приняли 530 самарцев. Об этом сообщили в администрации Самары.

«В этом году в Самаре втрое больше отличников, чем в прошлом. Причем самого разного возраста, в том числе молодежь», — рассказала заместитель главы города Самары Ольга Слесарева.

В этом году участники «Тотального диктанта» писали текст «Наперсница волшебной старины». Он посвящен Марии Алексеевне Ганнибал - бабушке Александра Пушкина. Автор текста - писатель Алексей Варламов.

Акция прошла в 59 регионах России и в 45 странах. В общей сложности участие в ней приняли 2,9 млн человек.