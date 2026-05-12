В случае ЧС звонить по телефону 112

Во вторник, 12 мая 2026 года, в Самарской области снова объявили опасность атаки беспилотников. Жителей попросили быть осторожнее. МЧС разослало предупреждение в 08:31.

«В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», – говорится в сообщении.

В случае атаки беспилотников тем, кто находится в здании, рекомендуют спуститься в подвал или паркинг, при этом нельзя пользоваться лифтом. В квартире лучше всего подходит для укрытия ванная комната: нужно сесть на пол и не подходить к окнам.

На улице следует укрыться в ближайшем здании, важно покинуть транспорт. При обнаружении БПЛА или его частей нельзя ничего трогать, лучше сразу покинуть это место. В случае ЧС звонить по телефону 112. Напомним, в Самарской области ввели штрафы за съемку и публикацию атаки беспилотников.

