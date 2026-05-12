В Самарской области выполнили 95% плана весенней посадки леса

Сотрудники служб дополняют сеянцы на участках прошлых лет Фото: минприроды Самарской области

В Самарской области к началу мая выполнили 95% плана весенней посадки леса. В 2026 году работы по лесовосстановлению и лесоразведению пройдут на площади более 850 гектаров в 16 лесничествах региона. Часть посадок запланирована на осень. Об этом сообщили в минприродны Самарской области.

«Важно не только правильно посадить будущие деревья, но и поддержать их в первые годы роста. Уже летом лесоводы приступят к агротехническим уходам», — отметили в ведомстве.

Летом в Самарской области начнут мульчировать почву, выкашивать сорняки в молодых посадках и проводить прореживание. Уходы охватят более 6 тысяч гектаров. Одновременно сотрудники служб дополняют сеянцы на участках прошлых лет. Молодые деревья часто гибнут из-за диких животных и плохой погоды. Чтобы вовремя заметить потери, лесоводы каждый год проводят мониторинг.

