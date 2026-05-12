Жителей ждут трехдневные выходные в честь Дня России

В Самарской области жителей ждут трехдневные выходные с 12 по 14 июня в честь Дня России. Перед этим, с 8 по 11 июня, будет короткая рабочая неделя. При этом 11 июня, в четверг, сокращенный рабочий день. Такие данные опубликованы в производственном календаре.

«В июне при пятидневной рабочей неделе выходными днями будут 12, 13 и 14 июня», — следует из производственного календаря.

В Самарской области первый месяц лета включает 21 рабочий день и 9 выходных. Дополнительный день отдыха появился из-за празднования Дня России. Такой график действует для жителей региона, которые работают по стандартной пятидневной неделе.

