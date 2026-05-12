Саратовчанка перекрыла соседке воду в душе и получила массажной щеткой по голове

Женщина ударила соседку пластиковой щеткой, а та заявила на нее в полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ссора в ванной комнате коммунальной квартиры привела к возбуждению уголовного дела. Женщина перекрыла соседке воду в душе, а та в ответ избила ее массажной щеткой.

Все случилось в поселке Солнечный Ленинского района Саратова. Бытовой конфликт разгорелся в коммуналке на улице Антонова. 57-летняя женщина обратилась в полицию после того, как соседка ударила ее пластиковой щеткой в ванной комнате. Как передает телеканал «Саратов 24», медики диагностировали у пострадавшей ссадины и кровоподтеки на голове.

Нападавшую – 36-летнюю женщину – задержали и доставили в отдел полиции. Она признала свою вину и рассказала, что причиной ссоры стало то, что соседка перекрыла ей воду, пока она мылась в душе. На саратовчанку завели уголовное дело по статье 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений». На время следствия ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

