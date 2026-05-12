Мэр Самары совместно с ветеранами СВО посетил музей школы №174

В учебном заведении работает Музей Боевой и Трудовой Славы выпускников Соловецкой школы юнг ВМФ СССР 1942–1945 годов. Фото: Иван Носков

Мэр Самары Иван Носков вместе со своим заместителем Сергеем Карасевым и ветеранами специальной военной операции посетил музей школы №174. В учебном заведении работает Музей Боевой и Трудовой Славы выпускников Соловецкой школы юнг ВМФ СССР 1942–1945 годов.

«Создание музея – это всегда огромная и кропотливая работа, которая требует не только глубоких знаний предмета, но и искренней заинтересованности в теме экспозиции, и даже любви к каждому экспонату. Ребята-экскурсоводы пока еще даже не осознают, какое важное дело они делают. Свой музей должен быть в каждой школе, пусть даже не на военно-историческую тематику», – рассказал глава Самары.

Мэр города сообщил, что во время летних каникул совместно с ветеранами СВО планируется сформировать познавательную программу патриотического воспитания в школах Самары.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал