Мэр Самары совместно с ветеранами СВО посетил музей школы №174

Мэр Самары Иван Носков вместе со своим заместителем Сергеем Карасевым и ветеранами специальной военной операции посетил музей школы №174. В учебном заведении работает Музей Боевой и Трудовой Славы выпускников Соловецкой школы юнг ВМФ СССР 1942–1945 годов.
«Создание музея – это всегда огромная и кропотливая работа, которая требует не только глубоких знаний предмета, но и искренней заинтересованности в теме экспозиции, и даже любви к каждому экспонату. Ребята-экскурсоводы пока еще даже не осознают, какое важное дело они делают. Свой музей должен быть в каждой школе, пусть даже не на военно-историческую тематику», – рассказал глава Самары.
Мэр города сообщил, что во время летних каникул совместно с ветеранами СВО планируется сформировать познавательную программу патриотического воспитания в школах Самары.
