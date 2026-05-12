Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 мая 2026 9:04

В Самаре мужчине назначили 40 часов работ за долг по алиментам

В Самаре жителя нашли после розыска и наказали за неуплату алиментов сыну
Елизавета ЖИРНОВА
Наказание будет отбывать на общественно полезных работах

Наказание будет отбывать на общественно полезных работах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре мужчине, который после развода не платил алименты на содержание несовершеннолетнего сына, назначили 40 часов обязательных работ. Житель города скрывался от судебных приставов и не выходил с ними на связь, поэтому его объявили в розыск. В итоге мужчину нашли и доставили в отделение, после чего суд назначил ему наказание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Самарской области.

«Сотрудниками отдела исполнительного розыска был проведен ряд мероприятий, в результате которых было установлено, что алиментщик передвигается по городу на транспортном средстве, принадлежащем третьему лицу», — рассказали в ведомстве.

В Самаре мужчину остановили при взаимодействии приставов и сотрудников Госавтоинспекции. После этого на него составили административный протокол за неуплату алиментов. Наказание он будет отбывать на общественно полезных работах. Если и после этого житель Самары не начнет платить на содержание ребенка, ему может грозить уже уголовная ответственность.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал