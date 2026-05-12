В Самаре столкнулись Lada Priora и Lada Granta

Амбулаторное лечение назначили двум пассажирам Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре 11 мая вечером в 19:30 столкнулись Lada Priora и Lada Granta. После аварии в Советском районе амбулаторное лечение назначили двум пассажирам Lada Granta — 38-летней женщине и 24-летнему мужчине. ДТП произошло на Заводском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

«18-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Priora, двигался по Заводскому шоссе в направлении Гаражного проезда. При выполнении разворота на нерегулируемом перекрестке он не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Lada Granta», — говорится в сообщении.

За рулем второй машины находился 28-летний мужчина. Он ехал во встречном направлении. По предварительным данным, именно во время разворота произошло столкновение.

