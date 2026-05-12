Власти обещают профинансировать автобусный маршрут №89 в Самаре

Расчет размера необходимых бюджетных средств для работы маршрута №89 выполнен Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самарцев интересует вопрос, когда же автобус №89 все-таки переведут на регулируемый тариф. Сделать это обещали в конце 2025 года. Как сообщают жители, валидаторов на этом маршруте нет, платить за проезд предлагают наличкой или переводом по номеру телефона, а прибытия автобуса часто приходится ждать долго. Комментарий с такими жалобами опубликовали под одним из постов губернатора Вячеслава Федорищева ВКонтакте.

«Расчет размера необходимых бюджетных средств для работы маршрута №89 выполнен», – ответил на комментарий представитель дептранса Самары.

Сейчас департамент уже передал все необходимые документы в мэрию, чтобы согласовать бюджет на финансирование маршрута №89. Но точные сроки в ответе на комментарий не указаны.

Маршрут №89 следует от улицы Дзержинского до НФС и пролегает через 50 остановок. Сейчас он является коммерческим.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал