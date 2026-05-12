Самарцам объяснили, как будет проходить сдача ЕГЭ и ОГЭ при ракетной опасности

Всех участников проводят в укрытие, расположенное внутри пункта приема экзаменов.

Жители Самарской области под постом во «ВКонтакте» главы региона Вячеслава Федорищева задали вопрос, как будет проходить сдача ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году, если во время экзамена вдруг введут режим ракетной опасности или угрозу атаки БПЛА. Ответил министр образования региона Виктор Акопян.

По его словам, если сигнал тревоги прозвучит в ходе экзамена, всех участников проводят в укрытие, расположенное внутри пункта приема экзаменов. Телефоны и шпаргалки туда проносить будет запрещено, поэтому списать по-прежнему не получится. Возобновление сдачи ГИА в каждом конкретном случае будет происходить по согласованию с Рособрнадзором.

В остальном экзамены пройдут по утвержденному порядку, то есть без изменений.

