Глава Самарской области: «Безопасность Последних звонков полностью обеспечим»

Школам рекомендовали провести Последние звонки в середине дня. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В школы Самарской области уже направили методические рекомендации по проведению торжественных линеек на Последние звонки и алгоритмы действий на случай угрозы атаки БПЛА или ракетной опасности. Об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве региона 12 мая.

«Хочу сказать всем жителям, что взаимодействие с правоохранительными органами и всеми структурами ведется каждый день. Безопасность праздничных мероприятий будет полностью обеспечена», – заверил губернатор Вячеслав Федорищев.

В министерстве образования и науки Самарской области рекомендовали школам провести Последние звонки в середине дня. В это время в каждую школу направят представителей МВД. Также частные охранные предприятия попросили усилить посты. А родители войдут в состав добровольных патрулей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал