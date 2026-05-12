НовостиОбщество12 мая 2026 11:28

Глава Самарской области: «Безопасность Последних звонков полностью обеспечим»

В Самарской области готовятся к проведению Последних звонков в школах
Ирина МОРСКАЯ
Школам рекомендовали провести Последние звонки в середине дня.

Школам рекомендовали провести Последние звонки в середине дня.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В школы Самарской области уже направили методические рекомендации по проведению торжественных линеек на Последние звонки и алгоритмы действий на случай угрозы атаки БПЛА или ракетной опасности. Об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве региона 12 мая.

«Хочу сказать всем жителям, что взаимодействие с правоохранительными органами и всеми структурами ведется каждый день. Безопасность праздничных мероприятий будет полностью обеспечена», – заверил губернатор Вячеслав Федорищев.

В министерстве образования и науки Самарской области рекомендовали школам провести Последние звонки в середине дня. В это время в каждую школу направят представителей МВД. Также частные охранные предприятия попросили усилить посты. А родители войдут в состав добровольных патрулей.

