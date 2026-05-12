Андрей Грачев покидает министерство градостроительной политики Самарской области

Андрей Грачев перейдет на другую работу. Фото: минград Самарской области

Андрей Грачев уходит с поста министра градостроительной политики Самарской области. Об этом стало известно на оперативном совещании в региональном правительстве 12 мая.

Губернатор Вячеслав Федорищев рассказал, что Андрей Грачев перейдет на другую работу. Правительство Самарской области он покинет через неделю.

О назначении Грачева на пост главы минграда стало известно в сентябре 2025 года, когда в региональном правительстве произошли серьезные изменения.

Ранее в отставку отправили главу минтранса Самарской области Артура Абдрашитова.

