Андрей Грачев покидает министерство градостроительной политики Самарской области

Андрей Грачев уходит с поста министра градостроительной политики Самарской области. Об этом стало известно на оперативном совещании в региональном правительстве 12 мая.
Губернатор Вячеслав Федорищев рассказал, что Андрей Грачев перейдет на другую работу. Правительство Самарской области он покинет через неделю.
О назначении Грачева на пост главы минграда стало известно в сентябре 2025 года, когда в региональном правительстве произошли серьезные изменения.
Ранее в отставку отправили главу минтранса Самарской области Артура Абдрашитова.
