Самарцам компенсируют стоимость путевки в детские лагеря

Смена должна быть организована в период с 1 июня по 31 августа. Фото: министерство образования Самарской области

В Самарской области родители могут получить компенсацию за самостоятельно приобретенную путевку в детский лагерь. Для этого он должен быть включен в реестр организаций отдыха и оздоровления детей, заезд должен длиться не менее 7 дней, а смена должна быть организована в период с 1 июня по 31 августа. Об этом сообщает департамент информационной политики.

«В этом году по поручению губернатора мы запланировали 6 тысяч компенсаций за путевки, которые родители приобрели самостоятельно. Поэтому они могут купить путевку и подать заявление на компенсацию через Госуслуги. Разница будет лишь в том, что родители сначала оплатят полную сумму, а уже потом получат компенсацию», – рассказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

За компенсацией можно обратиться в управление соцзащиты по месту жительства. Заявление нужно подать в течение месяца после отдыха, но не позднее 30 сентября. Частичную компенсацию можно получить на каждого ребенка один раз за лето.

Для детей участников СВО и находящихся в трудной жизненной ситуации путевки предоставляются бесплатно, а обратившись в школу можно бесплатно получить место в лагере дневного пребывания.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал