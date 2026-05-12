В Самарской области увеличили выпуск полимерных изделий с помощью бережливых технологий

Бережливые технологии внедрили на участке изготовления медицинского пакета. Фото предоставлено Региональным центром компетенций Самарской области

На Самарском заводе полимерных изделий увеличили выработку продукции благодаря использованию технологий бережливого производства. На опытном участке цеха рост составил почти 30%. Этого результата удалось добиться при поддержке сотрудников Регионального центра компетенций, которые помогали заводчанам оптимизировать работу в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Предприятие специализируется на выпуске медицинских пакетов и емкостей для сбора и утилизации отходов для нужд медицинских учреждений. На заводе перерабатывают 300 тонн полиэтилена и выпускают до двух миллионов литых пластиковых изделий в месяц.

Как стало известно, бережливые технологии внедрили на участке изготовления медицинского пакета.

«Эксперты центра помогли взглянуть на процессы свежим взглядом: переставили оборудование, оптимизировали переналадку, поняли причины простоев. Будем тиражировать полученный опыт на другие участки», – отметил директор завода Виктор Козлов.

Внедрение бережливого производства позволило заводу без дополнительных затрат нарастить выпуск изделий.

«Это реальная дополнительная продукция, которую завод может поставить своим клиентам. Федеральный проект «Производительность труда» помогает предприятиям находить резервы там, где их раньше не видели», – подчеркнул врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассматривает проект как стратегический инструмент повышения качества жизни в регионе. По инициативе главы региона практики рационального управления внедряются не только в промышленности, но и в социальной сфере: поликлиниках, школах и многофункциональных центрах. Самарская область стабильно входит в число лидеров по реализации федерального проекта в стране.

Напомним, что в федеральном проекте «Производительность труда» предприятия участвуют на безвозмездной основе. Получить подробную информацию и подать заявку можно на ресурсах производительность.рф и эффективность.рф.