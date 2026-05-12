В Самаре восстановили благоустройство на 204 участках ремонта теплосетей

В ходе восстановительных работ специалисты укладывают на дороги новый асфальт и возвращают внешний вид тротуарам и газонам. Фото: администрация Самары.

В Самаре завершаются работы по восстановлению благоустройства на участках, где ранее проводился аварийный ремонт тепловых сетей. К настоящему времени в порядок привели уже 204 участка. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Восстановление благоустройства после вскрытий — это не просто косметическая процедура, а обязательный этап ремонтно-строительных работ, который теперь регламентируется правилами благоустройства Самары. В этом году поручил начать восстановительные работы раньше, с начала апреля, чтобы не затягивать с благоустройством», — сказал глава города Иван Носков.

В холодное время года локации восстанавливали по временной схеме: траншеи засыпали песком и щебнем, а затем точечно укладывали литой асфальт. Теперь в порядок приводят тротуары, бордюры, газоны, а также укладывают на проезжие части новый высокопрочный асфальтобетон.

К 31 мая работы проведут еще на 483 территориях, где в отопительный сезон выполнили оперативный ремонт коммуникаций. Особое внимание уделяется центральным районам, туристическим маршрутам и местам проведения праздничных мероприятий. Также на контроле квартальные участки, где полностью меняли тепловые сети в плановом режиме.

Благоустройство восстанавливают и на тех локациях, где проводился ремонт сетей холодного водоснабжения и водоотведения. В порядок приведено уже более 200 объектов.

