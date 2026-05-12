НовостиОбщество12 мая 2026 13:41

В Самарской области 945 человек уже пострадали от укусов клещей

В Самарской области 652 клещей исследовали на зараженность вирусом энцефалита
Ирина СИНЕГУБОВА
Если клещ присосался, стоит сразу обратиться в лечебное учреждение.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году с начала эпидемического сезона в Самарской области 945 человек пострадали от укусов клещей, из них 300 детей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Самарской области.

— В лаборатории исследовали 652 снятых с людей клещей на зараженность вирусом клещевого энцефалита. В результате в одном нашли антиген вируса, это составило 0,2%, — рассказали в пресс-службе.

На инфицированность боррелиями методом ПЦР тоже проверили 652 клеща, ДНК возбудителя боррелиоза была в 76 (11,7%). Напомним, нужно использовать репелленты для обработки верхней одежды. Во время нахождения на улице рекомендуется регулярно осматривать себя и близких. Если клещ присосался, стоит сразу обратиться в лечебное учреждение.

