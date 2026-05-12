Кардиолог Дупляков дал самарцам советы по снижению риска инфаркта

В профилактике сердечно-сосудистых заболеваний крайне важно отношение к своему здоровью.Снизить риск инфаркта можно, даже если вы страдаете гипертонией. Как это сделать, рассказал главный кардиолог Самарской области, главврач Самарского областного кардиодиспансера Дмитрий Дупляков.
«Самое важное - контролировать артериальное давления. Регулярное измерение давления и соблюдение назначенного лечения являются основными шагами для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний», – объяснил эксперт.
Людям с гипертонией особенно важно вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек, регулярно посещать врача. Эти меры вкупе помогут снизить риск инфарктов даже при гипертонии.
