В Самаре оценят ситуацию с благоустройством территории у новой станции метро

На совещании обсудили условия комплексного благоустройства территорий.

Губернатор Вячеслав Федорищев 12 мая провел оперативное совещание, на котором обсуждали комплексное развитие территорий в Самарской области. Глава региона отметил, что вопрос касается всех, от него во многом зависит качество жизни. Доклад по теме представил министр энергетики и ЖКХ региона Виталий Брижань. Он рассказал, что в 2026 году по проектам и программам благоустраиваются 572 объекта, на это выделят почти 3,2 миллиарда рублей. Но есть проблема с восстановлением благоустройства после аварийных работ на сетях.

Также на совещании обсудили условия комплексного благоустройства территорий. Государственные и муниципальные программы, региональный стандарт, частные инвестиции, вовлечение граждан, муниципальный контроль должны быть синхронизированы. Действующие подходы раскритиковал губернатор Вячеслав Федорищев. Стандарт благоустройства утвердили, но нормативные документы не изменили, а между ведомствами нет четкого понимания.

«Это все не работает без управленческих решений, которые нормативно закрепляют стандарты, порядок действий и их качество», – отметил глава региона.

Отдельно губернатор обратил внимание на благоустройство территории, которая прилегает к площадке по строительству новой станции метро «Театральная» в Самаре. Проектную документацию не актуализировали с учетом нового стандарта. Председателю правительства Виталию Шабалатову поручили выехать на место в рабочей группой, а на следующем совещании детально доложить о ситуации.

