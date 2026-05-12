В Самарской области могут запретить продажу бензина подросткам

Законопроект предусматривает, что бензин могут продать подростку с 16 лет, если у него есть права

На заседании комитета по законодательству, законности и порядку Самарской губернской думы обсудили безопасность подростков. Вопрос был связан с увеличением числа ДТП, в которые попадают несовершеннолетние. Законопроект разработали в губдуме по предложению МВД Самарской области.

«Он направлен на установление ограничения на продажу бензина несовершеннолетним и административной ответственности за его нарушение», – прокомментировала пресс-служба губернской думы.

Законопроект предусматривает, что бензин могут продать подростку с 16 лет, если у него есть права. Запрет могут распространить на все токсичные и легковоспламеняющиеся жидкости.

Документ направят в региональное правительство, областную прокуратуру, МВД, омбудсменам, чтобы получить замечания и предложения.

