В Самаре ищут деньги для ремонта драмтеатра имени Горького

Определяются источники финансирования для проведения ремонтно-реставрационных работ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре не оставляют планов по реставрации здания драмтеатра имени Горького, которое было построено в 1888 году. О конкретных сроках проведения работ спросили в комментариях на странице губернатора Вячеслава Федорищева ВКонтакте.

«Проект реставрации здания театра разработан, определяются источники финансирования для проведения ремонтно-реставрационных работ», – прокомментировала пресс-служба министерства культуры Самарской области.

Ранее сообщалось, что реставрацию здания театра драмы завершат до конца 2028 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал