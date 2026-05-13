В Самаре власти обсудили планы по жилью, КРТ и развитию инфраструктуры

Действуют семь договоров о комплексном развитии территорий

В Самарской области на совещании по градостроительной политике озвучили планы по развитию жилья и инфраструктуры на ближайшие годы. Совокупный градостроительный потенциал крупных городов области составляет 17,5 млн квадратных метров. Самый большой резерв у Самары — 13 млн квадратных метров. Об этом сообщили в правительстве Самарской области.

«С 1 января 2025 года полномочия в сфере градостроительной деятельности передали на уровень региональных властей. За это время была подготовлена нормативная база и скорректирована работа организации, которая занимается мастерпланами по проектам КРТ», — говорится в сообщении.

В Самаре действуют семь договоров о комплексном развитии территорий. Четыре проекта уже одобрили, по ним начали строить более 200 тысяч квадратных метров жилья. В разработке находятся еще 11 решений. Всего власти рассматривают до 20 площадок. Среди задач на 2026–2027 годы — утверждение схемы территориального планирования региона, нового документа по Самаре, а также генпланов Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска.

