В Самаре накажут мужчину за попытку стать фиктивным директором фирмы

За 5 тысяч рублей он передал свой паспорт

В Самаре завершили расследование уголовного дела в отношении 61-летнего местного жителя, который за деньги передал свой паспорт для регистрации фирмы в Московской области. По версии следствия, мужчина согласился формально стать руководителем компании, хотя не собирался заниматься ее работой. Уголовное дело уже направили в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

«В результате противоправных действий в Единый государственный реестр юридических лиц внесли сведения о мужчине как о руководителе ООО, расположенного в Московской области», — рассказали в полиции.

Следователи установили, что в конце 2024 года мужчина, работавший контролером КПП на одном из городских предприятий, согласился на предложение случайного знакомого о быстром заработке. За 5 тысяч рублей он передал свой паспорт для оформления документов. При этом самарец понимал, что не сможет работать директором фирмы. Ранее мужчина не был судим. Вину он признал полностью.

