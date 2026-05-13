В Самаре продолжается второй этап капремонта трамвайных путей на Ново-Садовой

В Самаре продолжается второй этап капитального ремонта трамвайных путей на улице Ново-Садовой. Работы идут на участке длиной 2,5 километра между улицами Ново-Вокзальной и Гастелло. Подрядчик уже завершил демонтаж старой рельсошпальной решетки и приступил к устройству ливнево-дренажной системы. Стоимость работ превышает 484 млн рублей, сообщает администрация Самары.

«Работы идут в графике, рассчитываем, что реализация проекта существенно улучшит транспортную доступность районов, через которые проходит маршрут. Обновленное полотно позволит повысить плавность хода трамваев», — сказал глава Самары Иван Носков.

В Самаре ливневка уже готова на отрезке от улицы Шверника до завода имени Тарасова. Перед основным этапом сотрудники служб выполнили разметку территории, подготовили грунт и траншеи, а также начали завозить щебень, трубы и крепеж.

В 2024 году обновили участок от Барбошиной поляны до улицы Ново-Вокзальной. Из-за ремонта участок от улицы Ново-Вокзальной до Постникова оврага временно закрыт для трамваев, а вдоль улицы запустили бесплатные компенсационные автобусы.

Напомним, движение пяти трамваев по ул. Ново-Садовой закрыли с 1 апреля. Они не будут ходить по участку этой улицы семь месяцев.

