В Самаре предлагают построить четыре новые трамвайные линии

Предусмотрено обособление всех совмещенных линий с реконструкцией улиц.

НИИ Генплана предложило построить в Самаре четыре новые трамвайные линии длиной 21 км. Об этом сообщил председатель правительства Самарской области Виталий Шабалатов.

Четыре новых линии хотят провести по проспекту Карла Маркса, Московскому шоссе, улице Революционной, а также от «Самара Арена» к строящемуся межвузовскому кампусу. Кроме того, предусмотрено обособление всех совмещенных линий с реконструкцией улиц (23 км).

Еще в предложениях есть создание четырех новых станции метро, выделенных полос для общественного транспорта, новых платформ железной дороги и реконструкция всех девяти депо.

Напомним, в рамках обсуждения концепции развития территории межвузовского кампуса «Куйбышев» около стадиона «Самара Арена» рассматривается запуск трамваев по ул. Демократической и Московскому шоссе.

