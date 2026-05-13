В Самаре пенсионерка перевела мошенникам 400 тысяч рублей после звонка о дочери

Мошенники во время разговора торопили женщину

В Самаре 85-летняя местная жительница стала жертвой телефонных мошенников и лишилась 400 тысяч рублей. Женщине позвонили на стационарный телефон и сообщили, что ее дочь якобы попала в ДТП. После этого самарчанка передала деньги неизвестному. Об этом рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

«Неизвестные представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили ложную информацию о ДТП с участием ее дочери», — сообщили в полиции.

Мошенники во время разговора торопили женщину и убеждали, что деньги нужны срочно. Только позже пенсионерка связалась с родственниками и поняла, что ее обманули. После этого она сразу обратилась в полицию.

