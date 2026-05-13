Средняя стоимость подержанного автомобиля в Самарской области выросла на 4,2%

Предложение от дилеров выросло на 8%

В Самарской области средняя стоимость подержанного автомобиля в апреле составила 1,28 миллиона рублей, что на 4,2% больше, чем в марте. При этом предложение от дилеров выросло на 8%. Об этом сообщает Авто.ру Бизнес.

«Количество активных объявлений по сравнению с мартом возросло лишь на 1%. Для экземпляра отечественной марки средняя стоимость составила 729 тысяч рублей (-0,6%), для автомобиля китайской марки осталась на уровне 2,26 млн рублей, а остальных иномарок – 2,42 млн рублей (+1,2%)», – сообщили аналитики.

Некоторые модели, наоборот, подешевели. Больше всего упали в цене Volkswagen Jetta (-9,6%, до 953 тысяч рублей), Kia Optima (-8,4%, до 1,68 млн рублей), Chevrolet Cruze (-6,4%, до 750 тысяч рублей), Ford Focus (-4,3%, до 563 тысяч рублей) и Ford Kuga (-3,1%, до 1,19 млн рублей).

