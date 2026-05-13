Наземное метро до Волгаря предложили построить в Самаре

Линию метро предлагается продлить по улице Галактионовской, через реку Самару, до улицы Уральской Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре вновь заговорили о продлении линии метро. Одно из предложений касается строительства наземной ветки в Куйбышевский район. Эту информацию на оперативном совещании в региональном правительстве 12 мая 2026 года озвучил глава кабмина Виталий Шабалатов.

По его словам, ученые НИИ Генплана предложили заняться продлением линии метро после завершения строительства станции «Театральная». Они рекомендуют вывести ветку из-под земли и дотянуть ее до микрорайона Волгарь.

На совещании в правительстве была представлена схема развития транспортной системы Самары. Согласно ей, линию метро предполагается продлить по улице Галактионовской, через реку Самару, до улицы Уральской. По предварительным расчетам, понадобится строительство трех новых станций.

Новая ветка призвана улучшить транспортную доступность Куйбышевского района, где ведется перспективная застройка.

