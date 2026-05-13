В Самаре более 93 тысяч человек проголосовали за объекты благоустройства

Голосование продлится до 12 июня Фото: администрация Самары

В Самаре более 93 тысяч жителей уже приняли участие в голосовании за общественные пространства, которые могут благоустроить в 2027 году по программе «Формирование комфортной городской среды». В числе участников есть и сотрудники предприятий, для которых организуют выездное голосование. Об этом сообщили в администрации Самары.

«Нацпроект дает возможность сделать Самару еще удобнее и уютнее. Жители сами решат, какие проекты важнее всего воплотить в их районе или в городе в целом. Важно, что волонтеры идут навстречу предприятиям и организуют выездные пункты для голосования», — сказал глава Самары Иван Носков.

На 12 мая в тройку лидеров вошли сквер Памяти ветеранов на улице Силина, сквер у поликлиники № 13 на улице Гагарина и пешеходная зона на Березовой аллее у проспекта Карла Маркса. Голосование продлится до 12 июня. Отдать голос можно на портале, в приложении «Госуслуги. Решаем вместе», а также через волонтеров, которые работают в МФЦ, торговых центрах и отделениях социального фонда.

