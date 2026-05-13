Жительницу Самарской области осудят за контрабанду бриллиантов и сапфиров

Драгоценные камни были доставлены в почтовое отделение в Самаре. Фото: Приволжская транспортная прокуратура

В Самарской области 49-летнюю местную жительницу обвинили в контрабанде драгоценных камней стоимостью более 1,5 миллионов рублей. Уголовное дело уже направлено в суд. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

«В августе 2025 года женщина купила за рубежом четыре бриллианта и 11 сапфиров, свободный оборот которых ограничен в России. Драгоценные камни были доставлены в почтовое отделение в Самаре», – рассказали в пресс-службе.

Однако при ввозе на территорию РФ у покупательницы не было разрешения на импорт драгоценностей. В связи с этим сотрудники таможни изъяли посылку с камнями прямо на почте. Теперь женщину ждет наказание. Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд.

