12% снятых с жителей Самарской области клещей оказались заражены боррелиозом

Будьте осторожными на природе и при укусе сразу обращайтесь к врачам

В Самарской области с начала эпидемического сезона зарегистрировали 945 пострадавших от укусов клещей. Среди них 300 детей. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Самарской области.

«Из 652 исследованных клещей антиген вируса клещевого энцефалита нашли только в одном — это 0,2%. ДНК возбудителя боррелиоза обнаружили в 76 насекомых, то есть 11,7%», — уточнили в ведомстве.

Лабораторные исследования проводят в Центре гигиены и эпидемиологии в Самарской области. Сотрудники службы проверили клещей, которых сняли с людей. Данные актуальны на 11 мая 2026 года. Жителям региона советуют быть осторожными на природе и при укусе сразу обращаться к врачам.

