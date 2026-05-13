Маршруты 14 электричек продлили в Самарской области

В новом расписании сокращены длительные интервалы в движении. Фото: Куйбышевская железная дорога

В Самарской области реализуется проект «городская электричка». В его рамках были продлены маршруты 14 пригородных поездов, которые следуют через Самару, сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

«В новом расписании сократили длительные интервалы в движении пригородных поездов, увеличив сквозной транзитный пассажиропоток через станцию Самара на 40%», – говорится в пресс-релизе компании.

Электрички из Чапаевска, которые раньше ездили только до Самары, теперь продлены до Курумоча и Жигулевского моря. Также до Жигулевского моря теперь можно будет доехать из Новокуйбышевска. Электрички из Курумоча продлили до Чапаевска и Новокуйбышевска, а из Сызрани – до Водинской и Мирной. Со Смышляевки теперь можно без пересадок добраться до Сызрани, Звезды и Безенчука, а от Безенчука – до Водинской.

Напомним, что в мае изменилось расписание электричек на участке Самара – Похвистнево.

