Самарский губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с депутатом Кошелевым

Губернатор поддержал желание Владимира Кошелева поучаствовать в предварительном голосовании. Фото: Ирина Быкова

12 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с депутатом Госдумы РФ Владимиром Кошелевым. Они обсудили развитие строительной сферы губернии.

«Мы сейчас принимаем ряд решений в строительном блоке, прошу вас более активно подключиться к работе в этом направлении, в целом вижу, что ваши знания, опыт могут быть более применимы в жизни Самарской области», – сказал Вячеслав Федорищев.

Владимир Кошелев сообщил, что планирует поучаствовать в предварительном голосовании партии «Единая Россия» весной текущего года, документы в региональный оргкомитет он уже подал. Он отметил, что готов трудиться на благо региона, если жители окажут ему поддержку. Губернатор поддержал такое решение и высказал мнение, что этот шаг поможет укрепить региональную политику.

