Самолет из Еревана в Самару отменили 13 мая

Сначала время прилета сдвинули на 15.20, а потом рейс и вовсе отменили

13 мая был отменен рейс Ереван – Самара, который должен был приземлиться в Курумоче еще в 10.30 по самарскому времени, следует из данных онлайн-табло аэропорта. Рейс выполняла авиакомпания FlyOne Armenia. Сначала время прилета сдвинули на 15.20, а потом рейс и вовсе отменили.

Кроме того, 13 мая был отменен и самолет из Самары в Ереван, который должна была выполнять та же авиакомпания. Судя по онлайн-табло международного аэропорта в Армении, другие рейсы компании выполняются по расписанию.

Рейсы из Самары в Ереван этого авиаперевозчика летают дважды в неделю, по средам и субботам. Кроме того, улететь в Армению из Курумоча можно самолетами двух других компаний. Какую альтернативу предложили пассажирам отмененного рейса, официальной информации нет, но в самарских соцсетях появились жалобы, что никакую компенсацию людям не обещают.

